SPRINGDALE — La educación vocacional y la capacitación laboral no pueden descuidar las llamadas “habilidades blandas o transversales”, que incluye cosas como trabajar y dirigir exitosamente un equipo, administrar bien el tiempo entre otros aspectos, destacaron los expertos el pasado miércoles a cientos de maestros, líderes empresariales en el tercer encuentro anual del ‘Workforce Summit” que realiza la Cámara de Comercio de Springdale.

Aproximandamente 1.000 personas asistieron al encuentro empresarial, todos para sumergirse en el problema de asegurarse de que los estudiantes y adultos de la zona puedan obtener las habilidades que necesitan para cubrir los trabajos que necesitan llenar. Los programas para capacitar a las personas para convertirse en enfermeras o electricistas a menudo dominan este tipo de discusión, pero el tema principal del miércoles fue el tipo de habilidad que es útil en casi cualquier ocupación.

“Los llamamos habilidades de mamá”, bromeó Perry Webb, presidente y CEO de la cámara.





El rápido crecimiento del noroeste de Arkansas y su inusualmente baja tasa de desempleo por debajo del 3 por ciento han dejado a las empresas de construcción, sistemas de cuidado de la salud y fabricantes desesperados por ocupar empleos de mediana calificación que pagan bien y que a menudo no requieren el tiempo o la deuda potencial de una licenciatura. Webb dijo que el problema se ha presentado hasta cierto punto en todo el país.

En ese entorno, el factor más importante en las decisiones de contratación de los empleadores a menudo no es la educación ni la experiencia, sino la ética de trabajo del solicitante, dijo a la audiencia Josh Davies, director ejecutivo de la firma de consultoría con sede en Colorado The Centre for Work Ethic Development. Una buena ética de trabajo no necesariamente significa ser el primero en llegar y el último en irse, pero sí significa utilizar el tiempo por completo y hacer un trabajo lo mejor posible.

Las empresas están teniendo dificultades para encontrar gente con una buena ética de trabajo que se convierta en una crisis, continuó Davies. Señaló que hay menos conversación entre padres e hijos, menos tareas asignadas a los niños y menos trabajos de verano tomados por adolescentes como las causas. Tuvo cuidado de no culpar a los Millennials, aquellos nacidos alrededor del cambio de siglo, como un grupo.

“Esto no es un problema generacional, es un problema social”, dijo Davies. “Los lugares donde solíamos aprender ética de trabajo han ido desapareciendo”.

La solución del problema debe comenzar mostrando a las personas que existe, porque la mayoría de las personas piensa que su ética de trabajo está bien, añadió Davies. Contó la historia de una cadena de comida rápida con 1 millón de solicitantes de empleo al año, la mayoría de los cuales no aprobaron la evaluación ética del trabajo de Davies. Cuando se les ofreció capacitación sobre ética laboral gratuita, solo una persona de entre los cientos de miles que fracasaron los incluyó en la oferta.

“Tenemos que integrarlo en lo que la gente ya hace”: las pasantías, los aprendizajes y las certificaciones que las personas pasan para convertirse en técnicos u otros trabajadores calificados, en otras palabras, dijo Davies. Instó a los supervisores y maestros a modelar estas habilidades blandas y hablar sobre ellas de manera explícita, empujando a sus estudiantes o empleados a hacerlo un poco mejor cada vez.

Las habilidades sociales pueden ser tan simples como darse la mano y tener una conversación genuina cuando se encuentre con alguien para una entrevista de trabajo, pero en última instancia se trata de venderse, dijo Sidney Moncrief, un jugador retirado de la NBA que jugó para los Razorbacks en la década de 1970. Él y su esposa, Takisha, trabajan juntos para enseñar habilidades sociales y laborales a niños y adultos.

En conjunto, estas habilidades le dan la confianza y la capacidad de vender, ya sea vendiendo un automóvil o vendiéndose a usted mismo como la persona adecuada para el trabajo que desea, dijo Takisha Moncrief.

“Vender es una de las pocas habilidades transferibles”, dijo Sidney Moncrief. “Lo tratamos como una mala palabra y no deberíamos”.

La cumbre es una de una vertiginosa red de eventos y programas para ayudar a satisfacer las necesidades de mano de obra de Northwest Arkansas. Múltiples distritos escolares públicos, Northwest Arkansas Community College y Northwest Technical Institute en Springdale trabajan con compañías como Tyson y Northwest Health para ofrecer a los estudiantes experiencia práctica que los organizadores dicen que puede mover a los estudiantes al frente de la línea para la contratación.

Cientos de estudiantes de secundaria asistieron a la exposición de exploración de carrera de la cumbre el martes. Varias docenas de negocios se alinearon para explicar las opciones de trabajo y cómo los estudiantes pueden comenzar carreras con ellos justo después de graduarse de la escuela secundaria. La compañía de construcción Flintco, por ejemplo, ofrece pasantías remuneradas durante la universidad o puestos de trabajo de nivel inicial que pueden cubrir el costo de la educación superior más adelante, dijo Brandi Dexter, gerente de una oficina de Flintco.

Hannah Blackmon, una estudiante de último año de escuela secundaria de Bentonville, espera convertirse en una enfermera neonatal y ya ha probado el trabajo a través del programa Ignite de ese distrito, supervisando a los profesionales de Northwest. Ella dijo que probablemente comenzará como una asistente de enfermería certificada, que requiere la menor cantidad de capacitación, y luego continuar recibiendo más educación a medida que avanza su carrera.

“Hay muchos lugares donde puedes ramificarse en la enfermería”, dijo Blackmon, que es parte de la apelación.

Su compañero Antonio Bentonville, Antonio Figueroa, por otro lado, pensó que iría fuera del estado y se convertiría en físico y profesor. Pero hablar con las compañías el martes le mostró que hay trabajos locales en ingeniería o”De hecho, me abrió los ojos mucho más”, dijo Figueroa sobre el ex presidente ejecutivo de la Cámara, Webb, y miembros de la Fuerza de Tarea Legislativa del Estado sobre la Excelencia en la Educación de la Fuerza Laboral. En la cumbre, el miércoles se acordó que, si bien las escuelas y las empresas están progresando adaptándose a las necesidades actuales de la fuerza de trabajo, aún se debe hacer más. Las empresas deberían dedicar más recursos a las asociaciones, dijeron, y los maestros deberían escuchar lo que los empleadores necesitan de los nuevos empleados, dijeron. Webb sugirió un crédito impositivo estatal para las inversiones de la fuerza de trabajo por parte de las empresas. “Los programas que se han desarrollado aquí rivalizan con cualquiera en cualquier lugar”, dijo. Pero levantó dos dedos muy juntos y dijo: “Probablemente hemos movido la montaña hasta aquí”.