El Viernes Negro una buena opción después de Acción de Gracias

SPRINGDALE — El acostumbrado “Black Friday” o “Viernes negro” llegó, como todos los años luego de disfrutar el día de Acción de Gracias grandes empresas del comercio en Estados Unidos ofrenden a toda su clientela las mejores ofertas en sus productos, convirtiendo este día en una gran tradición.

Este esperado día deseas sacarle el mayor provecho debido a que desde electrodomésticos, pasando por la ropa y los accesorios hasta los juguetes de los niños se ofrecen al mejor precio, por eso es conveniente sepa que mucho de estos comercios lanzan al mercado las ofertas mucho antes del día de Black Friday, “yo me he estáis preparando desde el mes de octubre porque se que tiendas cómo Walmart y Target están de ofertas desde principe del mes de noviembre” comenta Ana de López, una ama de casa quien asegura que lo que más aprovecha son “las ofertas para los juguetes”.

En el caso de Corey Grant, amante de la tecnología señala que el estar pendiente en las redes sociales de las ofertas y publicidades se ha convertido en clave para equipar su casa con electrodomésticos de última tecnología “Best Buy tiene buenas ofertas por internet, Home Depot tiene una gran variedad en herramientas con precios inmejorables, ya tengo visualizados los que voy a comprar”.





Es que la variedad y el gusto existe en esta gran nación, debido que a quienes no les agradan las grandes filas mucho menos madrugar, existe el “Cyber Monday” en donde todas las tiendas comerciales ofrecen gran variedad de sus productos por internet el lunes después del “Viernes Negro”, han excelente oportunidad para José Viloria “Se que todavía más tiendas por internet no han establecido un horario para la venta de productos en oferta por eso me mantengo activo chequeando cada cierto tiempo”.

Es recomendable que cualquiera sea su mejor opción de compra sea cauteloso a la hora de adquirir productos, tome buenas decisiones y tenga precaución al momento de utilizar sus tarjetas de créditos o débito en sitios o páginas de internet no reconocidos, mientras tanto a disfrutar de las ofertas.