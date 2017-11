Las ciudades más seguras del Noroeste de Arkansas

SPRINGDALE — Desafortunadamente Springdale y Fayetteville están lejos de ocupar las primeras posiciones entre las ciudades más seguras de Arkansas, y es que un estudio publicado por The National Council for Home and Safety and Security o el Consejo Nacional para el Hogar y de Seguridad y Protección.

Springdale no figura en la lista de las 50 ciudades más segurdas de Arkansas, mientras que la ciudad de Fayetteville, ocupa la posición número 35 en el listado.

Sólo seis ciudades que comprenden el área metropolitana del Noroeste de Arkansas ocupan los primeros lugares de la lista entre los que destacan Greenwood que ocupa la posición número dos, seguido por Bella Vista, que ocupa la posición número 4, Centerton se ubica en el puesto cinco, seguido por Farmington y Bentonville quienes ocupan el sexto y el septimo lugar respectivamente, y Lowell alcanza la última posición en el top 10 de las ciudades más seguras de Arkansas.





La metodología utilizada por el Consejo Nacional para el Hogar y de Seguridad y Protección se basó en identificar las ciudades más seguras de Arkansas, se revisó las estadísticas del informe más reciente FBI sobre los Reportes Criminales (Uniform Crime Report) junto con sus propios datos de la población y la investigación interna.

“Eliminamos las ciudades que no presentó un informe sobre el crimen completa al FBI y ciudades eliminadas con poblaciones inferiores a 5.000”, detalla el estudio prensentado por el Consejo.

Las ciudades restantes se clasifican en base a la cantidad de crímenes violentos reportados (asalto agravado, homicidio, violación y robo) y delitos contra la propiedad (robo, incendio, hurto-robo y robo de vehículos de motor) por cada 100.000 personas. Estas variables se ponderaron, de crímenes violentos que representan el 70% del total (debido a su gravedad) y delitos contra la propiedad que representan el 30%.

Por último, se pasó el punto decimal en unos pocos puntos para mostrar las tasas por cada 1.000 personas.