Aeropuerto del noroeste de Arkansas listo para recibir a sus pasajeros en las festividades

SPRINGDALE — Se prevé que la terminal aérea registre el mayor número de tráfico uno o dos días antes del día de acción de gracias. Con una renovación en el área de servicios, comida y seguridad, representantes y autoridades del aeropuerto regional AXN aseguran estar listos para recibir durante el mes de noviembre a más de 120 mil pasajeros de acuerdo al reporte de 2016.

Con una amplia variedad de puestos de atención personal como servicio de peluquería, área para mascotas, zona privada para las mamás que desean alimentar a sus pequeños y una variedad de restaurantes, el aeropuerto regional del noroeste se ha convertido en un punto de salida y entrada sin tener que llegar a otras ciudades para tomar vuelos.

“Las personas ya no tienen la necesidad de viajar hasta Tulsa u otra ciudad para disfrutar de las conexiones áreas porque el aeropuerto cuenta con el servicio de las diferentes aerolíneas”, destacó David Ibarra, sargento del departamento de la policía aeroportuaria.





“Cinco semanas anticipadas a la fecha que tiene previsto su viaje” es la recomendación que dan los expertos para comprar su ticket o boleto, sin embargo, para el vocero de la terminal aérea indicó que es importante tomar en cuenta otras recomendaciones a la hora de disponer del servicio como cumplir con las leyes de tránsito y “no estacionar el vehículo en el área frente al aeropuerto porque sólo se puede hacer si permanece el vehículo encendido con alguien al volante, de lo contrario corre el riesgo de ser multado”.

Otra característica que hay que tomar en cuenta es la hora de llegada, se recomienda que al menos unas dos a una hora antes de la salida de su vuelo debe estar en el aeropuerto, así mismo no olvide no portar ningún objeto punzo penetrante, arma de fuego o líquidos que exceda los 100 ml en su equipaje de mano. Recuerde que también tendrá que pasar por el área de revisión así que disponga a llevar ropa ligera para durante el proceso de seguridad obligatorio no tenga inconvenientes.

En cuanto a la seguridad que brinda el aeropuerto regional del noroeste de Arkansas Ibarra dijo contar con todo el equipo y personal necesario para garantizar el resguardo y bienestar de los pasajeros que hacen uso de los espacios aéreos. Para conocer destinos, boletería y otras recomendaciones visite http://www.flyxna.com/