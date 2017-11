Procuradora general inaugura la oficina en el Noroeste de Arkansas

LOWELL — El fiscal general de Arkansas abrirá la primera oficina regional para cualquiera de los oficiales constitucionales del estado en Lowell.

“Hay 3 millones de personas en este estado y tres cuartos de un millón viven en el noroeste de Arkansas”, dijo el miércoles el Fiscal General Leslie Rutledge.

Alrededor de medio millón de personas viven en los condados de Benton y Washington, pero los residentes de Arkansas en cuanto a Harrison encontrarán que la oficina regional es más fácil de alcanzar que la oficina principal en Little Rock, dijo ella.





Ninguna de las otras seis oficinas constitucionales tiene oficinas fuera de la capital del estado.

La oficina del fiscal general responde a un número cada vez mayor de quejas de protección al consumidor, fraude y abuso doméstico en el noroeste de Arkansas debido al crecimiento de la población, dijo Rutledge.

Además, los miembros del personal que trabajan en casos en la región necesitan cada vez más una oficina segura para llevar registros y hacer entrevistas, dijo.

No hay planes para abrir oficinas adicionales en otros lugares, dijo. Rutledge es de Batesville y se graduó de la Universidad de Arkansas.

“Muchas veces las personas quieren hablar directamente conmigo, y, si están en el Noroeste de Arkansas, tenemos que buscar una oportunidad cuando estoy allí o de paso”, dijo Rutledge.

“Ahora tendré la oportunidad de programar días laborales en el Noroeste de Arkansas y reunirme con la gente mientras estoy allí”, aseguró la funcionaria.

La oficina abrirá a las 10 a.m. en Puppy Creek Plaza en 213 W. Monroe St., cerca de la línea divisoria del condado Benton-Washington y al lado de la oficina regional del Senador de los Estados Unidos John Boozman, R-Rogers.

Rutledge y su equipo eligieron la ubicación en parte porque está al lado de la oficina de Boozman. La gente a menudo acude a la oficina del fiscal general con quejas mejor atendidas por un funcionario federal electo, dijo. De la misma manera, las personas a menudo son referidas al fiscal general del estado por el personal del Congreso después de visitar la oficina de un congresista, dijo ella, quien además agregó que dos empleados transferidos de Little Rock y estarán en la oficina a tiempo completo, dijo ella.

Rutledge dijo que su oficina firmó un contrato de arrendamiento por 24 meses por $ 1,385 por mes. El dinero provendrá de ahorros en operaciones en Little Rock, no de un aumento de presupuesto, dijo ella.

Los fiscales generales estatales que tienen oficinas regionales no son inusuales, dijo la vocera Marjorie Tharp de la Asociación Nacional de Fiscales Generales en Washington. Louisiana, Missouri y Texas tienen cuatro o más oficinas. Tennessee, Mississippi y Oklahoma tienen uno. Texas tiene más de 100, pero la oficina del fiscal general también se ocupa de cuestiones tales como el cumplimiento de manutención infantil, dijo un portavoz de la oficina.

Louisiana tiene cinco oficinas regionales y las encontró rentables, dijo Ruth Wisher, secretaria de prensa del Fiscal General de Louisiana Jeff Landry.

“Al tener oficinas satélite, nuestros empleados están más directamente disponibles para los constituyentes en sus áreas y pueden establecer relaciones con miembros de la comunidad y profesionales para aprender cómo podemos satisfacer mejor sus necesidades”, dijo. “También ahorra dinero a los contribuyentes para alojar a nuestros abogados e investigadores más cerca de los lugares donde deben trabajar, en lugar de tener que viajar”.

La oficina de Lowell tendrá un empleado que habla español además de inglés, dijo Rutledge.

“Una de las principales razones por las que queríamos una oficina allí es para ayudar a nuestro alcance a las comunidades, y para hacerlo en Northwest Arkansas debes tener a alguien que sea bilingüe”, dijo.

“Queremos tener a alguien allí que pueda decirle directamente a la gente que, no, que el IRS no lo llamará directamente o que el sheriff local no vendrá a arrestarlo o que algunos sorteos realmente no van a exigirle que pague algo. primero antes de que pueda reclamar su premio “, dijo Rutledge, citando tres de las llamadas telefónicas de fraude más comunes que reciben las personas.