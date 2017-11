Oficiales buscan atacar la pornografía infantil en el Noroeste de Arkansas

BENTONVILLE — La Oficina del Sheriff del Condado de Benton espera que un programa piloto en su División de Delitos Cibernéticos combata aún más la pornografía infantil, los depredadores de niños y otros crímenes en línea.

El programa piloto implica la adquisición de una moneda digital, o criptomoneda, llamada Bitcoin. La moneda se creó en 2009, y su popularidad creció como una alternativa al dinero guardado por los bancos centrales.

La división tiene la intención de usar Bitcoin para operaciones encubiertas en diversas capacidades en línea, dijo el detective Olin Rankin.





El sheriff Shawn Holloway dijo que usar la moneda es otra herramienta para proteger a la comunidad. La explotación sexual de menores en línea y otros delitos similares son un problema creciente en el área, dijo en una conferencia el 17 de octubre.

Al igual que con cualquier idea nueva, es muy probable que la experiencia conduzca a un refinamiento en la forma en que se ejecuta el programa, dijo Nathan Smith, fiscal del Condado de Benton.

“La Oficina del Sheriff merece crédito por crear un programa piloto con el objetivo de privar a los criminales de ese refugio seguro”, dijo Smith. “En última instancia, atacar el crimen en línea tiene un impacto directo en la seguridad de nuestras comunidades, y estoy agradecido de que nuestros oficiales de la ley sean proactivos en ese esfuerzo”.

Patrullando Cyber ​​Vecindarios

Muchas transacciones ilegales ocurren en un nivel de Internet conocido como deep web. No se puede acceder por los motores de búsqueda tradicionales porque el contenido no está indexado. La información aquí no es estática o está vinculada a otras páginas, al igual que la información en la web de la superficie, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de mayo de 2017.

Las esquinas más alejadas de la red profunda, conocida como la web oscura, contienen contenido oculto intencionalmente. Se puede acceder a la web oscura tanto para fines legítimos como para ocultar actividades delictivas y otras actividades maliciosas, según el informe.

Faltan datos sobre la prevalencia de sitios web oscuros. Tor es un software gratuito que permite la comunicación anónima. Tor estima que aproximadamente el 1.5 por ciento de sus usuarios visitan servicios ocultos/páginas web oscuras, según el informe del Servicio de Investigación del Congreso.

Los métodos de aplicación de la ley deben cambiar a medida que cambian los métodos criminales, dijeron los diputados de Holloway y del cibercrimen. Están yendo a la red oscura para comenzar a “patrullar los vecindarios y las autopistas principales”, dijo Rankin como una analogía.

Es una táctica de la vieja escuela que se usa de una manera relativamente nueva, explicaron los detectives del crimen cibernético. Estas tácticas han sido utilizadas por el gobierno federal y algunas agencias de policía en todo el mundo occidental.

El sistema de Bitcoin es de igual a igual, sin un intermediario, como un banco. Los diputados están ganando Bitcoin a través de un proceso llamado minería. Los mineros verifican las transacciones ejecutando un algoritmo complejo y son recompensados ​​con una nueva fracción de Bitcoin.

Los detectives dijeron que decidieron minar en lugar de comprar Bitcoin porque saben que el dinero no se ha usado con fines ilegales. Al minar, tampoco gastan el dinero de los contribuyentes. El proceso creará una corriente lenta de criptomoneda que parecerá menos sospechosa a otros usuarios.

“Si compras $ 10,000 de Bitcoin, alguien puede ver eso”, dijo Zach Steelman, profesor asistente de sistemas de información de la Universidad de Arkansas en Fayetteville.

“Ese podría no ser el mismo proceso que un criminal haría. Minería del Bitcoin es una mejor manera de entrar en ese mercado sin lanzar banderas rojas “, aseguró el experto.

Rankin dijo que la elección del mío no tiene nada que ver con no parecer sospechoso cuando se ofrece Bitcoin y que el usuario promedio no podrá rastrear de dónde provienen las monedas, así que eso no es una preocupación.

La criptomoneda que acumula la división se coloca en una billetera de hardware, que es como una cuenta bancaria. No están tratando de acumular una suma grande y no han gastado la pequeña cantidad acumulada hasta ahora, dijo el detective David Undiano, un detective de delitos cibernéticos.

El programa piloto comenzó a fines de abril y está en proceso de validación, dijo Undiano. La división está trabajando codo con codo con el gobierno federal y otros en casos que se expanden fuera de su jurisdicción y para formar una política escrita para su uso de la criptomoneda, dijo Undiano.

Rankin dijo que todos los que trabajan en el proyecto tienen directivas a seguir, y que el proceso de minería de Bitcoin se puede auditar y rastrear fácilmente.