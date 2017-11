Más de 30 mil dólares recaudó LULAC para becas a hispanos

SPRINGDALE — En su décima sexta entrega la League of the united Latin American Citizens -LULAC- por sus siglas en inglés recaudó un poco más de $30.000 para beneficiar a 29 jóvenes hispanos del noroeste de Arkansas con deseos de ingresar a la universidad y cursar estudios superiores, “es muy bonito tener la oportunidad de dar becas a los estudiantes que desean matricularse para el colegio (Universidad) LULAC sabe que muchos de ellos no tienen suficientes fondos para asistir a la universidad y por esa razón nos formamos en el noroeste de Arkansas, para los latinos que deseen continuar con su educación”, expresó Rey Hernández, presidente seccional noroeste de Arkansas.

La organización nacional fundada en 1929, llegó a la región en el año 2001 y su compromiso sigue intacto, “Ya tenemos más de 400 estudiantes que han recibido sus becas, tenemos cerca de $500.000 en becas que hemos repartido durante 16 años”, enfatizó Hernández quien con orgullo destacó que los jóvenes beneficiaros asistirán a la Universidad de Arkansas, colegios locales hasta universidades de otros estados.

LULAC, cuenta con dos programas de ayuda financiera, una en la entrega de becas para cursar estudios universitarios, y otra para matricular a estudiantes de escasos recursos del grado 9 que están entrando al bachillerato y necesitan un soporte económico, “tenemos más de 100 estudiantes del Rogers Heritage High School que cuentan con el apoyo económico”, agregó Rey Hernández.





Todo esto se logra gracias al aporte de grandes, medianas y pequeñas empresas de la región que brindan oportunidades a los hispanos con deseos de superación.

Los proyectos siguen creciendo en la organización LULAC, aseguró Hernández, quien hizo un llamado a todas las empresas hispanas de la zona que deseen formar parte del futuro de los jóvenes latinos en Arkansas, “quisiéramos recibir el apoyo de nuestros comerciantes latinos, es importantes tener organizaciones hispanas que piensen en el futuro de los jóvenes hispanos”.

Para conocer más acerca de LULAC pueden visitar la página lulacnwa754.org.