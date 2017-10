Con inclusión y compromiso HWOA celebró su 17.ª conferencia anual

SPRINGDALE — Con un apoyo incondicional hacia la comunidad hispana por parte del gobernador de Arkansas Asa Hutchinson, la Organización de Mujeres Hispanas del noroeste de Arkansas celebró su decimoseptima (17.ª) conferencia anual con

miras hacia la inclusión y la educación de las

comunidades sobre temas como la educación, la política, igualdad e integración de la comunidad LGBTQ.

En su discurso el mandatario regional, enfatizó su apoyo para los beneficiarios del programa de Acción Diferida DACA, así mismo reconoció el trabajo y aporte que ha dejado la comunidad hispana en la región.

El punto que reunió a unas 500 personas fue el Jones Center, en donde autoridades locales de las ciudades de Fayetteville con la presencia del alcalde Leonel Jordan y el burgomaestre de Springdale Doug Sprouse se dieron cita.





Por más de 17 años, la Organización de Mujeres Hispanas del noroeste de Arkansas ha trabajado arduamente para traer programas educativos y de orientación a toda la comunidad, en este año uno de sus enfoques estuvo dirigido a la inclusión de la comunidad LGBTQ.

“Parte del objetivo es unir a todas las comunidades para aprender sobre las organizaciones que conforman nuestra sociedad”, indicó Elsa Camargo, voluntaria de la organización por más de un año.

Por su parte, María Solís, con 7 años dentro de la Organización de Mujeres Hispanas del noroeste de Arkansas, indicó que este encuentro fue motivo para recordar a todos los hispanos la necesidad de conocer cuáles son los planes que tienen las autoridades locales para los residentes de la zona, “invitamos a las personas que tienen poder y proponen las leyes para que nosotros (los hispanos) conozcamos cuáles son los planes que tienen para nosotros y por quiénes vamos a votar”.

Solís agregó además la necesidad de no quedarse callados como latinos referente a temas de elecciones, migración y programas “queremos que las autoridades nos vean, si nosotros no estamos presentes no van a saber que existimos, es importante este tipo de eventos porque necesitan saber que nosotros estamos y queremos conocer sus propuestas. No todos pueden votar (población hispana inmigrante”, pero si podemos alzar nuestras voces para que conozcan nuestra diversidad cultural, ser parte de la comunidad”.

Si desea formar parte de la organización o conocer más acerca de las propuestas que trae consigo pueden visitar su pagina web http://www.hwoa.org/