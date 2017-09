Agua potable en el Noroeste de Arkansas podría presentar mal olor y mal sabor

Jensser Morales

La Prensa Libre

SPRINGDALE — Si el agua que sale del grifo y que consume a diario tiene mal olor o mal sabor, no se preocupe, el agua es totalmente segura para el consumo humano, así lo informaron los representantes de Beaver Water District.

De acuerdo con una nota de prensa difundida a los medios locales, la razón por la que el agua actualmente presenta un mal olor o mal sabor es prodcuto de las algas que se encuentran en el estanque.

Según reseña la nota informativa, el aumento de los recuentos de algas pueden llevar a algunos clientes detecten un mal sabor o mal olor del agua potable, lo importante es recordar que el agua es segura para beber, de acuerdo con funcionarios de Beaver Distrito de Agua (BWD).

“Casi todos los años en vísperas al Día del Trabajo, las condiciones en el lago Beaver puede favorecer el rápido crecimiento de las algas”, dijo James McCarty, director de Calidad Ambiental para BWD.

“Cuando las algas mueren, se pueden desprender los compuestos que pueden causar sabores desagradables y olores en el agua potable, uno de esos compuestos, 2-metilisoborneol o MIB como nos referimos a ella, es el principal culpable en el momento. Nos muestra para con regularidad para que podamos estar al tanto de la condición de nuestra fuente de agua”.

A finales de verano en el embalse de Beaver, no sólo la cantidad correcta de luz solar, calor y nutrientes para promover una gran cantidad de crecimiento de las algas. MIB se libera por ciertas algas como parte de su ciclo de vida normal. “MIB es detectable a personas en diferentes niveles”, añadió McCarty. “El número umbral estándar es de 5 partes por billón, que es aproximadamente igual a una gota en cuatro piscinas de tamaño olímpico. Algunas personas pueden no notar ningún sabor y olor hasta que los niveles son mucho más altos. Otros pueden no darse cuenta.”

Además, a principios de otoño, cuando las temperaturas comienzan a enfriarse, el lago experimenta el volumen de negocios, y el agua se mezcla de arriba a abajo. Esto hace que los compuestos de levantarse del fondo del lago a la parte superior. Diversos compuestos orgánicos pueden ser introducidos en el suministro de agua cruda y esto conduce frecuentemente al gusto y problemas de olores.

La buena noticia es que el sabor y olor en el grifo pueden minimizarse en una variedad de maneras.

Por ejemplo, enfriando el agua y/o la adición de un poco de limón al agua le ayudará. Además, algunas personas usan filtros de carbón, del tipo usado en jarras de agua o unido a grifos.

Problemas de sabor y olor no sólo se producen como consecuencia de las condiciones ambientales, sino también que las acciones humanas pueden ser un colaborador, dijeron los funcionarios, añadiendo que quieren que los clientes comprendan la causa de sabor y olor, además de ser proactivo sobre el cuidado de Beaver Lake. Para ayudar a mantener el lago sin demasiados nutrientes, no sobre fertilizar el césped, no lanzar sedimentos y suciedad en las obras de construcción.

“Estos problemas de sabor y olor no son exclusivos de nuestra área”, dijo McCarty. “Es sólo un evento de temporada. Puede durar unas pocas semanas. El marco de tiempo varía. BWD no puede controlar la naturaleza. Sin embargo, queremos asegurar a nuestros clientes que, no importa cuán corto o largo de la duración del evento, el agua es segura para beber “.

La misión de BWD es servir a las necesidades de sus clientes proporcionando agua potable de alta calidad que cumple o excede todos los requisitos reglamentarios y tiene un precio consistente con nuestros estándares de calidad económicamente.

BWD suministros limpios, agua potable, procedentes de Lago Beaver, al precio al por mayor de $ 1.31 por cada mil galones a Fayetteville, Springdale, Rogers y Bentonville.

Estas ciudades en el noroeste de Arkansas luego de la bomba, almacenar, distribuir y revender el agua a sus clientes – más de 320.000 personas e industrias en sus ciudades y áreas circundantes.