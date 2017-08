Padre asesinó a sus dos hijos y luego se suicidó en Arkansas

Tafi Mukunyadzi

Associated Press

LITTLE ROCK — Los oficiales respondieron a la escena de un posible suicidio de un hombre de 39 años de edad en Little Rock, pero al llegar al sitio encontró una escena aún más preocupante, cuando descubrieron que la víctima había muerto en la cama junto con sus dos hijos muertos, dijo la policía de Arkansas.

La policía de Little Rock dijo que los investigadores creen que Robert Mangan mató a su hija de 4 años de edad y a su hijo de 5 años, antes de quitarse la vida. Los cuerpos fueron encontrados el domingo.

La autoridades no emitieron una causa real de las muertes, pero la policía dijo que había señales obvias de trauma en

los niños.

Oficial de Steve Moore dijo que la madre de los niños encontró los cuerpos.

Las muertes se produjeron en medio de un dramático aumento en los homicidios en Little Rock. Después de las muertes del domingo, la ciudad capital de Arkansas ha visto 45 homicidios este año, tres más que todo el año pasado.

Un centro de Little Rock discoteca fue el escenario de un tiroteo durante un concierto de rap que dejó a 28 personas heridas a principios de julio.

El Departamento de Policía de Little Rock comenzó a aumentar las patrullas de oficiales en ciertas partes de la ciudad el viernes en un esfuerzo por frenar la violencia.

El portavoz policial Steve McClanahan a The Associated Press el lunes que incluso con la policía que trabajan horas adicionales, no se pueden evitar situaciones como la aparente asesinato-suicidio.

“Usted podría tener un millar de policías adicionales, y usted todavía tiene esto”, dijo McClanahan.

Little Rock está en camino de acercarse a un total anual de homicidios no vistos desde guerras de bandas de la ciudad de la década de 1990. Las cifras del Departamento de Justicia muestran 68 muertes en 1993 atribuidas a asesinato u homicidio. portavoz de la policía de Little Rock Steve McClanahan ha dicho otros homicidios, tales como homicidio justificado, dejaron un saldo de 78 ese año.