Este fin de semana es el Back to School 2017 en el Noroeste de Arkansas

Karen Pérez/La Prensa Libre

SPRINGDALE — El Centro cristiano de Springdale conjuntamente con la empresa privada, más de 1500 niños y niñas se verán beneficiados con la entrega de mochilas y útiles escolares este próximo sábado 5 de agosto en la ciudad de Springdale.

Gracias a la colaboración de voluntarios y empresas locales que dieron su aporte para llevar a cabo el Back to School 2017 en el NWA las familias menos favorecidas tendrán la oportunidad de obtener útiles escolares para este regreso a clases.

Se estima que un gran porcentaje de las familias de Springdale y zonas aledañas no cuentan con los recursos suficientes para brindar todas las herramientas necesarias a sus hijos para dotarlos de sus útiles escolares para su regreso a clases, por ello “Una vez más el Back to School 2017 será una gran oportunidad para las familias y sus niños”, comentó Oscar Franco del Centro Cristiano de Springdale.

Franco aseguró que este año las familias podrán disfrutar de entretenimiento infantil, comida y puestos de empresas locales mostrando parte del trabajo que realizan a diario para el emprendimiento económico de la región. “Queremos hacerles saber que nos interesamos por las comunidades del noroeste, pero más importante aún que Dios se interesa por cada personas que lo necesita y es un mensaje que queremos dar a conocer”.

El Back to School 2017 tendrá lugar el próximo sábado 5 de agosto de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones del Rodeo of the Ozarks en la 1423 E Emma ave, Springdale.

Este evento también se da gracias el esfuerzo de los voluntarios quienes estarán guiando y brindado atención a todos los asistentes.