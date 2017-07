¡Atención padres centroaméricanos del Noroeste de Arkansas! Podrán reencontrarse con sus hijos

Karen Pérez/La Prensa Libre

SPRINGDALE — Se abre una ventana de esperanza para padres centroamericanos que desean reencontrase con sus hijos. Como se tuvo previsto el grupo de apoyo a refugiados del noroeste de Arkansas Canopy, ofreció el servicio de recaudación de documentos para que de una forma legal y segura se inicie el proceso de petición de hijos radicados en países como Guatemala, Honduras y El Salvador hacia los Estados Unidos.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Jones center en Springdale y a cargo del grupo de Organización Canopy quienes desplegaron el programa de refugiados y permisos para niños menores CAM, cuya intención es abrir la posibilidad de tramitar la petición de niños menores de 18 años para entrar al país.

Esta invitación tuvo efecto para un grupo pequeño de familias dispuestas a reencontrarse con sus hijos. Amanda Aristondo, voluntaria de Canopy supuso que dadas las circunstancias actuales que se vive en el país con el tema de inmigración muchas familias no asistieron. “Creemos que por todo el panorama que se vive en el país sobre el tema de inmigración muchas familias no asistieron, pero estamos contentos que las que vinieron pudieron agilizar su proceso de petición de sus hijos”.

Pero no todo este perdido, Aristondo aseguró que las personas que no pudieron hacerse presentes tendrán la posibilidad de ingresar sus datos a través de la pagina oficial de la organización Canopy http://www.canopynwa.org/ buscar la opción CAM y allí encontrarán mayor información sobre la solicitud y los requisitos que deben presentar para ser elegibles. “Todos los padres que tienen hijos menores de 21 años pueden calificar para traerlos de manera legal. Todo aquel padre que tenga permiso de trabajo temporal, los padres que no califican son aquellos que tienen ciudadania o asilo político”. Destacó la voluntaria del programa.

El programa de refugiados y permisos para niños menores CAM, fue puesta en marcha por el expresidente Barack Obama en busca de una alternativa para unir a los padres que se encuentran en Estados Unidos y a sus hijos que se encuentran en los países de América Central antes mencionados.