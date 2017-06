Hispana del noroeste de Arkansas necesita nuestra ayuda

Karen Pérez/La Prensa Libre

SPRINGDALE — Una sonrisa tenue entretejida entre unos cabellos rulos color dorado, ojos verdes y piel canela así es Jazmin Harmon, joven ecuatoriana de 33 años de profesión enfermera del noroeste del estado, y madre soltera de tres niñas donde su vida dio un inesperado tan sólo unos meses atrás.

“Los médicos me dijeron que sólo tenía 40% de vida, en el mundo médico eso no es mucho, es como que te digan pues qué es lo que quieres hacer”.

A simple vista Jazmin pareciera no tener ningún rastro de haber sufrido un terrible padecimiento pero al acercarse a ella se evidencian grandes marcas en su pecho, brazo izquierdo y una de sus piernas que recuerdan las tres duras operaciones a las fue sometida tras sufrir una complicada cirugía a corazón abierto por una repentina complicación en la aorta principal arteria del cuerpo humano, una aneurisma habría puesto al borde de la muerte a esta joven madre soltera.

“Yo estaba con mi hija la más chiquita, la acosté en la cama y me pidió que le diera su biberón y pensé que me hacia lesionado porque me dolía mucho la espalda. Estuve en UCI por cuatro días conectada a una máquina que respiraba por mí, me pusieron sangre, plaquetas y un baypass para que mi corazón latiera mientras me estaban sacando la aneurisma”.

La preocupación más grande para esta mujer hispana era dejar a sus tres hijas sin una guía que las atendiera y les brindara el amor de una madre, esto se convirtió en un impulso para batallar contra esa terrible condición que la agobiaba. Con el doloroso proceso de operación y una recuperación que la lleva a estar en reposo unos cuatro meses y otras 10 semanas más en cama le impide volver a sus responsabilidades laborales.

El sentir de familiares y amigos llevaron a crear una cuenta de recolección de ayuda económica, además de las bondades de los más cercanos la mantienen confiada.

Sin embargo aun sigue necesitando de la mano amiga es por ello solicita su colaboración para cubrir parte del tratamiento médico, así como para cumplir con las responsabilidades de su hogar y sus hijas. “Yo le pedí a Dios porque él que me prestara un poquito más de años por mis hijas”.

Tres operaciones en menos de un mes, una de ellas a corazón abierto le ha hecho reflexionar sobre el propósito de la vida”. A tu no valoras, yo me consideraba súper woman yo trabajo, soy mamá soltera yo puedo hacer todo sola, pero no es así, ahora si necesito ayuda”.

Familiares y amigos continúan realizando actividades para recoger fondos que ayuden en este largo proceso de recuperación “Gracias a Dios Jazmin ha recibido el apoyo de sus familiares y amigos que la rodean, pero aún sigue necesitando de su colaboración” Comentó la madre Mariana Palacios.

Por su parte María Guzmán, amiga de Jazmin invita a todos los interesados apoyar la kermés a realizarse en los próximos días “Lo que tenemos ahora es una kermés el 2 de julio e invitamos a todas las personas que nos ayuden a colaborar y a participar para ella porque lo necesita porque está enferma”.

Jazmin Harmon está clara del propósito que Dios tiene para su vida hoy más que nunca recuerda la importancia del perdón, el agradecimiento y la fe.

Para colabora con Jazmin, pueden ingresar a la cuenta de gofund me Jazmin Harmon, y si deseen participar en las actividades que se realizan en el noroeste de Arkansas pueden visitar su pagina de Facebook Jazmin Harmon, un pequeño aporte marca la diferencia.