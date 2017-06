Fútbol: La exestelar de Bentonville jugará profesionalmente en Suecia

Henry Apple/NWA Democrat-Gazette

FAYETTEVILLE — Tayler Estrada no está lista para que su carrera de fútbol acabe, aunque su etapa como jugadora colegial ya ha llegado a su fin.

En su lugar, un nuevo capítulo comienza para la ex destacada de Bentonville High y Kansas. Estrada partió la mañana del viernes para Visby, Suecia, donde comenzará la vida como jugadora profesional con el club P18 IK Visby.

Titular durante tres años en Kansas, donde se desempeñó como capitán del equipo durante dos años y fue nombrada segunda en el equipo All-Big de la selección 12 de la Conferencia.

Sus 80 largadas en Kansas fue la octavo mayor cantidad en la historia del programa, y ​​sus 6.578 minutos de carrera, es la sexta en la historia escolar.

Era una jugadora completa, ha estado cuatro veces en Bentonville, donde ayudó a los Tigres a ganar dos títulos del estado, y fue nombrada la jugadoa de fútbol de las chicas de Arkansas tres veces por Gatorade, terminado su carrera en Bentonville con 62 goles y 50 asistencias, incluyendo 20 metas y 24 asistencias a su último año.

“Estoy muy emocionada de seguir jugando”, dijo Estrada. “Es un gran paso para mí, y yo estoy tratando de hacer que la mayor parte de ella. Yo prefiero estar jugando al fútbol en este momento y la diversión de tener que dejar de fumar y empezar a hacer cosas ya mayores.

“Cuando era pequeña, siempre pensaba en jugar al fútbol profesional. Cuando estaba terminando mi último año en Kansas, empecé a recibir más serio acerca de cómo yo no quería dejar de jugar. Con todas las horas me había puesto en el deporte, que también podría jugar y hacer algo de dinero fuera de él”.

Estrada fue a Suecia como parte de un equipo Sub 14 en 2007, y ella volverá a ese país gracias a Jakob Nilsson, que era uno de sus ex entrenadores del club. Nilsson, originario de Suecia, inició el contacto con los entrenadores allí.

Estrada había estado hablando con los entrenadores desde enero y les envió un video destacado para que evaluaran.

Ella recibió la llamada telefónica la semana pasada que querían que ella se trasladara a Visby — situado en la isla de Gotland en el extremo sureste de Suecia — y unirse al equipo, que juega en el más alto nivel de competencia en Suecia y ya está en el centro de su temporada.

“El plan era ir a finales de julio, pero que me quería mucho antes”, dijo Estrada. “Primero me pidieron para el lunes, pero empujaron de nuevo para el viernes”.

“Creo que me va a dar un par de días para adaptarme al cambio horario y el entorno, entonces tengo que empezar a jugar. No estoy realmente segura de lo que han planeado para mí. Me gustaría jugar a mediados o centro, pero ‘va a jugar en cualquier lugar que me digan”.

Desde que Estrada terminó su elegibilidad colegial con Kansas el otoño pasado, mantuvo sus talentos de fútbol en jaque al jugar un trío de partidos amistosos el mes pasado con el equipo nacional de Puerto Rico, de la que sigue siendo un miembro del equipo.

Ella también continuó practicando con el equipo de fútbol femenino de Kansas durante toda la primavera.

Estrada se quedará en Suecia con una familia de acogida para el resto de la temporada. Ella dijo que los mayores desafíos que la esperan, además de la diferencia de siete horas en el tiempo, es la barrera del idioma que puede serle aplicada y el estilo diferente de juego allí.

“Tayler es, sin duda va a hacer fantástico”, dijo la entrenador ade Bentonville Kristina Henry. “Ella va a encantar. Es una gran oportunidad en cualquier momento de los atletas llega a ir a jugar a nivel profesional. Es decir, que es el sueño”.

“Es un lugar impresionante para ir. Así que muchos de los mejores jugadores de las mujeres de fútbol han pasado por Suecia. De vuelta en el día, que es donde usted fue si quería jugar profesionalmente. Ellos tienen una larga historia de producción de jugadores de alto nivel. Eso es un gran paso para ella ir a hacer eso”.