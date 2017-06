¡Cinco chicas, cinco sueños cumplidos! Multitudinaria fiesta de 15 años en el Noroeste de Arkansas

Jensser Morales/La Prensa Libre

FAYETTEVILLE — Es el sueño de toda niña que está a punto de abandonar su niñez para convertirse en toda una adolescente, en una “niña grande”. Todas sueñan con tener una fiesta de quince años inolvidable, con muchos invitados, música, comida y sobre todo mucha diversión.

El pasado fin de semana, cinco jovencitas vieron su sueño convertirse en realidad, en un evento sin precedentes en el Noroeste de Arkansas.

Gracias a la organización “Northwest Arkansas Tobacco and Drug Free Coalition” hizo que Jazmine García, de Springdale, Dayana Palacios, de Missouri, Carolina Restrepo, de Springdale, Elizabeth Vega, de Rogers, y Juliet Gutierrez, de Fayetteville, tuvieran una expectacular fiesta de 15 años.

Más de mil 200 personas se dieron cita en el Fayetteville Down Center, para acompañar a estas cinco chicas.

Diversos colores adornaron el salón, cada chica tenía la posibilidad de invitar a 200 personas, gracias al apoyo de varias organizaciones y empresas que hicieron posible que estan jovencitas pudieran tener un festejo de quinceños por todo lo alto.

Es la primera “Fiesta anual de Quinceños sin Alcohol” que se celebra en el Noroeste de Arkansas.

Los organizadores del evento luego de revisar cientos de propuestas de chicas quienes participaron en una sencilla dinámica que consistía en responder unas preguntas entre las que estaba ¿Por qué quiere una fiesta de quinceaños sin alcohol?.

Las respuestas sorprendieron a muchos; el equipo de La Prensa Libre acudió el día del evento para averiguar las respuestas que dieron las cinco seleccionadas, quienes tuvieron el placer de festejar por todo lo alto junto a su familia y amigos, la fiesta de quinceños.

Dayana Palacios, de Missouri, estudiante del Fayetteville High School, nos comentó que no podía creer cuando recibió la noticia que había sido una de las seleccionadas para integrar el grupo de las 5 chicas que harían su sueño de tener una fiesta de quinceaños expectacular, “yo me enteré por mi mamá y cuando me dieron la noticia, estaba emocionada, nerviosa, pero sorprendida de todo”, además agregó que nunca se imaginó tener una fiesta de quinceaños así, “me siento bendecida”, agregó.

Carolina Restrepo, nacida en Houstonm Texas, de padres colombianos, es estudiante de la South West Junior High, expresó que “mi mamá se enteró de este evento que estaban haciendo, aplicamos, y una de las preguntas era por qué quería una fiesta sin alcohol, y para resumirles un poco, yo contesté que no necesitas alcohol, tabaco u otras sustancias para tener una buena fiesta, yo fui la última seleccionada y mi mamá cuando la llamaron no lo podía creer”.

Elizabeth Vega, estudiante de Rogers Heritage High School, nos contó que oyó “en la radio, luego investigamos más en el Facebook, el día que me avisaron, estabamos en el carro, habiamos dejado a mi hermano en la escuela, nos hablaron y estabamos muy sorprendidas, nunca pensé que sería una de las ganadoras, estoy tan emocionada porque era mi ooprtunidad final de tener mi fiesta de quinceaños, y mi día”, además nos confesó que respondió para ser una de las 5 seleccionadas, “escribí sobre la comudidad, y como nuestra generación se siente más las drogas y el alcohol, y cambiar un poco esas tradiciones de fiestas de quinceaños, que sería más bonito si la gente la recordara al siguiente día sino hubieran tomado”.

Juliet Gutierrez, estudiante de Fayetteville High School, dijó que aplicó en el Facebook de la Organización, indicó que “es importante tener una fiesta sin alcohol que afecta nuestra salud, y romper las candenas que hay sobre el alcoholismo”.

Las cinco chicas invitaron a todas las jovencitas que, al igual que ellas soñaron con tener una gran fiesta de quinceaños a animarse para el próximo año a participar.