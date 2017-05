Superhéroes descendieron en el Arvest Ballpark

April Wallace/NWA Democrat-Gazette

SPRINGDALE — No hay cabinas telefónicas en Arvest Ballpark, pero de alguna manera 1,025 superhéroes se pusieron el disfraz al llegar a la tercera liga anual de su propio juego de reunión el domingo. El evento marca la conclusión del Festival de Cine de Bentonville.

Los niños, las familias, los veteranos, las celebridades y los atletas — vestidos como Spider-Man, Superman, X-Men y otros — se reunieron en el césped el domingo por la mañana en un intento de romper el récord mundial Guinness 2010 para la mayoría de la gente vestida como superhéroes.

Rubie’s Costume Co., un fabricante y distribuidor de trajes de Halloween, concedió la entrada gratuita al juego y entregó trajes de superhéroes a las primeras familias en llegar al Arvest.

Jessica Tutt y su hijo de 6 años, ambos de Rogers, llevaban trajes y capas de Superman para la ocasión y todavía los llevaban al final del juego.

“Probablemente habría cambiado, pero quería que llevara mi disfraz con él todo el tiempo”, dijo Tutt mientras su hijo jugaba su tercera ronda de pelota en la revista Peekaboo KidsZone en Arvest. “Me encanta lo que es el Festival de Cine de Bentonville y lo que dice” sobre el empoderamiento de los demás.

El derramamiento dominical de superhéroes no rompió el récord mundial actual, que fue establecido por Will Ferrell y Paramount Studios en 1.580 personas, pero sí estableció el récord estatal.

La familia de Tutt fue uno de los cientos que hicieron tiempo para el juego de reunión, que este año cayó en el 25 aniversario de la película de 1992 sobre la formación de una liga de béisbol profesional para mujeres durante la Segunda Guerra Mundial.

Jon Williams, anfitrión del programa John y Deek en la estación de radio KXNA, y Kyle Kellams, director de noticias de KUAF y anfitrión de Ozarks at Large, fueron anunciadores de juegos. Lourds Lane, el fundador de un currículo de capacitación en educación artística The SuperYou FUNdation, cantó el himno nacional.

“Este evento ha sido tan popular en los últimos dos años”, dijo la actriz y cofundadora del Festival de Cine de Bentonville, Geena Davis. “Este año celebramos el 25 aniversario de la película, por lo que estamos muy contentos de recibir este evento nuevamente, y estoy encantado de que muchos de mis compañeros de Rockford Peaches asistan al juego”.

Una edición de coleccionista de A League of Their Own fue lanzada recientemente e incluyó un bonus featurette titulado “Bentonville, Baseball & The Enduring Legacy of A League of Their Own”, que se centró en el juego anual de softbol en el festival usando entrevistas con Davis y otros .

Los invitados especiales en el juego de la reunión de este año incluyeron Lori Petty, que era Kit Keller en la película; Megan Cavanagh, quien interpretó a Marla Hooch; Tracy Reiner, quien interpretó a Betty “Spaghetti” Horn; Anne Ramsay, que era Helen Haley; Patti Pelton, quien interpretó a Marbleann Wilkenson; Y Renee Coleman, quien interpretó a Alice Gasper. Sue Zipay, un jugador de la liga de béisbol profesional de las muchachas de All-American que jugó profesional para los melocotones de Rockford en 1953 y 1954, hizo también una apariencia.

Aparte de Davis, Megan Cavanagh fue el único invitado de la celebridad que asistió al evento del año pasado, así como éste.

“Es genial estar de vuelta”, dijo Cavanagh desde el campo. “Estoy agradecido a los fans por salir. Es tan hermoso aquí.

Los Peaches de Rockford de la película se unieron en el equipo rojo por Mo McRae, que era Tyler en Hijos de la Anarquía y actualmente protagoniza en Pitch de Fox; Razorback Peyton Hillis; Y Steven Shyrock de Marte Norteamérica. El equipo opuesto Belles – en camisetas azules – incluía a Paul Featherstone de Sony, Kevin Pate, Twilla Brooks, Chris Nagelson, Charles Redfield, Andrea Albright y Casey Burger de Walmart.

Hillis dijo que regresó al juego de reunión por segunda vez porque “me encanta lo que hace el festival para la comunidad”.

Cineastas y directores se sentaron disfrutando de pretzels salados junto con otras familias en la audiencia. Varios patrocinadores y vendedores ofrecieron obsequios, tales como bombarderos inflables Starburst y representantes de Marte lanzando juguetes de peluche M & M de peluche en la multitud.

El entretenimiento continuó en el campo, donde cada descanso se llenó de entrevistas y concursos, como una actuación de karaoke por un grupo de mujeres jóvenes vestidas como Belleza y Belleza de la Bestia, Ariel de la Pequeña Sirena, Merida de Brave, Cenicienta y otras princesas de Disney. Una carrera de murciélago entre un joven y una niña. La audiencia se rompió en aclamaciones cuando la chica ganó.

Los jugadores de la celebridad hicieron su propia diversión en el campo – Anne Ramsey hizo un pequeño baile para celebrar conseguir a la primera base, Lori Petty reunió a la muchedumbre antes de golpear y teatralmente hizo girar en un círculo con su primera huelga, y Megan Cavanagh algo que aterrizando en base casera Se acostó de espaldas en el verde cercano, provocando risas a su llegada.

Nagelson de Walmart, Mo Mcrae y Peyton Hillis anotaron cuadrangulares, y Kevin Pate, de Walmart, anotó un grand slam. El juego terminó 20 a 12 en favor de los melocotones de Rockford.