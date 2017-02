Fayetteville, Arkansas lidera la lista de las mejores ciudades para vivir

Karen Pérez/La Prensa Libre

FAYETTEVILLE — Según U.S News Fayetteville ubicada en noroeste de Arkansas se encuentra en el puesto número cinco como una de las mejores ciudades para vivir. No es la primera vez que este hermoso lugar se posiciona entre las 10 mejores de los Estados Unidos, la organización antes mencionada se encarga de elegir de acuerdo a diferentes opciones como educación, servicio, vivienda y seguridad.

El sello de la ciudad de Fayetteville recae en su historia, de acuerdo a registros la ciudad es una de las más grandes del noroeste del estado con una población estimada de 82,830 de acuerdo a su último censo. Siendo la tercera mas habitada en Arkansas, además, es reconocida mundialmente como la casa de la Universidad de Arkansas y cuna del equipo de futbol americano los Razorbacks.

De acuerdo al presidente de la cámara de comercio de la ciudad, Steve Clark, no sorprende la noticia debido a todas las riquezas que guarda tan emblemático lugar. “Se habla de un bajo costo para la vivienda, el costo de vida y las oportunidades de empleo que se ofrecen a todos, en materia de educación se brinda un magnifico camino hacia la educación superior. Somos una ciudad con espíritu empresarial”.

Otro de los puntos que destacan en la ciudad son sus hermosos paisajes, cargado de naturaleza y en donde la amabilidad se conjuga con la limpieza de las calles, el servicio y los cuidados que los propios ciudadanos brindan a este lugar. Así lo dejan ver sus estudiantes “Me encanta Fayetteville, soy estudiante extranjero y podría asegurar que es una ciudad que lo tiene todo, desde paisajes naturales, hasta un punto en común para todos la afición por los partidos de futbol americano de los Razorbacks”, apunta Habdel Pizón.

Por su parte David Espinoza, recuerda como la ciudad ha venido creciendo en todos los aspectos. “Hace unos años Fayetteville no contaba con tantas calles y avenidas, ni tampoco con mucha gente, pero hemos visto como ha estado creciendo y es gracias a las grandes empresas locales que se han convertido en referencia atrayendo a distintas personas incluyendo a los hispanos, brindando un ambiente cálido con un toque empresarial y lo vivas que deja el hecho de contar con una de las mejores universidades del país”.

Al igual que Habdel y David, Kevin y Greg aseguran que como Fayetteville no existe otra ciudad. “he viajado por los cincuenta estados del país y me quedo en Fayetteville” asegura Kevin Lewis, por su parte Greg Fess dice con orgullo “Aquí conocí al amor, me casé, tuve mis hijos, tengo grandes amigos, una empresa y sigo admirando la ciudad”.

El trabajo continúa para quienes día a día se esfuerzan por resaltar lo mejor de esta hermosa localidad que cuenta con los mejores recursos y espera por gente emprendedora que la haga brillar aún más.