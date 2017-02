Arkansas excluído de la lista de deportaciones

Jensser Morales/La Prensa Libre

SPRINGDALE — Doce estados de Estados Unidos han reportado la detención y deportación de más de 680 inmigrantes tras operativos ejecutados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), John Kelly informó a través de un comunicado que los detenidos y deportados atentaban contra la seguridad pública.

De los arrestados, Kelly señaló que aproximadamente el 75% eran extranjeros criminales condenados por delitos incluyendo homicidio, abuso sexual agravado y agresión sexual de un menor, entre otros.

El temor entre los inmigrantes hispanos se ha extendido por lo largo y ancho de Estados Unidos, hasta el punto que muchas familias han evitado enviar a sus hijos a las escuela por temor a ser detenidos.

La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha confirmado que las primeras redadas de la era Trump han tenido lugar tanto en viviendas como lugares de trabajo de Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Hasta ahora las autoridades ni cuerpos de seguridad de la región han registrado detenciones en ninguno de los 75 Condados de Arkansas.

Según el portal de Noticias Univisión Arkansas quien logró entrevistar a José Agüilar, Consul Adscrito de México en Little Rock, indicó que “hemos determinado que no hay esa situación, nos hemos entrevistado con las autoridades policiacas y no han informado que ellos están enfocados a su tarea de vigilar el orden como es rutinario, no estan relacionando ninguna actividad en conexión con la autoridad que tiene ICE. Sigamos en las redes sociales nosotros estamos al pendiente de esta situación minuto a minuto, estamos preocupado por el bienestar pero sobre todo por la tranquilidad de la gente, ” agregó.