Noroeste de Arkansas registra más de 3 mil personas en condición de calle

Karen Pérez/La Prensa Libre

FAYETTEVILLE — La ciudad de Fayetteville registra 3 mil personas en condición de calle. Esta cifra se mantiene en lo que va de 2017 según organizaciones asisten a personas que requieren de un lugar donde comer y dormir.

En 2016, el número de personas sin hogar aumentó en el noroeste de Arkansas, algunos factores que inciden en el incremeto de las cifras, están estrechamente relacionado con vicios, maltrato, pobreza, pérdidas, hasta malas decisiones.

El término se hace más familiar en ciudades grandes, o colmadas por la demanda de habitantes sin servicios sociales, sin embargo; durante el 2016 la ciudad de Fayetteville registró unas tres mil personas que no cuentan con recursos para mantener un estilo de vida acorde a los estándares normales que dicta la sociedad. En las esquinas de los semáforos tanto de Fayetteville como de Springdale se evidencia un número de personas apostadas pidiendo ayuda económica o algún aporte que les permita subsistir el día a día.

De acuerdo a la organización Salvation Army ubicada en la ciudad de Fayetteville, las razones que llevan a las personas a salir a la calle son muchas, afirma Down Rodríguez, cuya responsabilidad es dirigir dicha organización. “Todas estas personas llegan hasta nuestras instalaciones en busca de ayuda, están buscando ayuda por muchas razones algunas tienen casa o carros pero no tienen dinero para mantener los gastos, están enfermemos y tienen casa pero no pueden trabajar, otros debido a los vicios han dejado sus hogares y están al cuidado de lo que uno les pueda brindar”.

Esta dura realidad no distingue edad, sexo o raza, los albergues y la misma calle se han convertido en su hogar, ante esto la organización de caridad Salvation Army toma la delantera y en conjunto con otras casas de refugios intentar brindar atención y cuidado para quien lo requiera. Pero existen ciertas condiciones para recibir la ayuda, en el caso de las personas sin hogar, el Salvation Army les da un techo compartido durante 30 días, mientras se orienta a la persona para que consiga un trabajo, en el caso de quienes están bajo vicios o dificultades psicológicas estos deben ingresar a un programa de atención y reinserción que consta de un riguroso tratamiento con especialistas.

Hasta el momento la organizaciones cuenta con habitaciones para mujeres, hombres y familias. no obstante no tienen suficiente espacio debido a la alta demanda que han vivido en los últimos meses, por eso hacen un llamado a las personas que puedan dar su aporte con productos de comida no perecedera, ropa en buen estado y voluntariado al momento de la comida.”Tenemos empresas de alimentos que nos ayudan muchísimo, pero nunca es suficiente y necesitamos la ayuda de quienes deseen colaborar al momento de servir los alimentos”, destaca Rodriguez.

En cuanto al papel que juegan las autoridades Down Rodríguez indicó “En Arkansas no es ilegal pedir en la calle, por ello las autoridades sólo mantienen el orden pero no prohiben el estar en las aceras solicitando ayuda”. Para ella, muchas personas si están necesitadas pero otras sólo lo hacen para ahorrarse más dinero “Muchos creen en la bondad de las personas del noroeste de Arkansas por ello piden dinero en las calles”.

Ante esto, Rodríguez hace hincapié a las personas que estén interesadas en apoyar a la organización benéfica llamar al 479-521-2151, o cualquier punto de Salvation Army localizado en el noroeste del estado.