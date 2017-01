Incorporan nuevas unidades para asistir al tránsito regional de Ozark

Karen Pérez/La Prensa Libre

SPRINGDALE — El tránsito regional de Ozark continúa buscando alternativas para satisfacer las necesidades de del transporte público, tras el incendio registrado en días atrás que consumió la flota de al menos 20 autobuses que cubrían diferentes zonas del noroeste de Arkansas.

Con ocho autobuses puestos en marcha, esto bajo una asistencia del Razorback Transit con Razorback transit drivers, lograron restablecer las rutas 1 y 2 de la ciudad de Fayetteville.

Con esto las buenas noticias se siguen sumando, la directiva del tránsito regional de Ozark dio a conocer en un comunicado que unas ocho unidades de buses llegaron de Wichita, Kansas para incorporase a la ruta 11 del transporte de Bentonville.

Los usuarios aun no salen del asombro por el incendio que saco de circulación a las rutas de camiones, comentando que se mantienen optimistas al conocer que ya están recuperando el servicio público de transporte.

Elida Velasquez, residente de la ciudad de Bentonville manifestó su preocupación debido a que el transporte le ofrecía la oportunidad de trasladarse hasta su zona de trabajo en Springdale, ante la noticia tuvo que buscar ayuda de una prima para que la asistiera con el transporte.

“Esta noticia me dejó mal, no entendí en un principio como es que se quemaron esos autobuses y por un momento me preocupe al pensar cómo me iba a trasladar, menos mal que mi prima me ofreció llevarme al trabajo mientras se solucionaba lo del trasporte público”.

El ORT, mantiene cuatro rutas fijas en Fayetteville, cinco en Springdale, dos en rogers y uno en Bentonville. También, dos servicios de autobús expreso de la ruta, cada hora entre Fayetteville y Bentonville que es muy popular y gratuito para los estudiantes de NWAAC y otro, 1 hora, express ruta entre West Fork y Lincoln, que conecta a varias comunidades en el noroeste de Arkansas.

Cecilia Rey, aseguró que también se vio afectada al conocer la noticia, dijo que tanto su hermana hace uso del transporte público para llegar hasta la universidad. “Que tragedia lo que sucedió, con esto queda demostrado la necesidad de incorporar más unidades en la ciudad, por lo menos mi hermana utilizaba la ruta de Fayetteville hasta Bentonville para llegar a la universidad.

Sin embargo estas preocupaciones se disiparon, puesto que aún el ORT continúa recibiendo ayuda para asistir diferentes rutas, no solo incorporando nuevas unidades en las ciudades de Bentonville, Rogers, Springdale y Fayetteville, sino también; a las zonas rurales y pequeñas ciudades en los condados de Benton, Madison, Washington y Carroll, de lunes al viernes.

Para conocer más acerca de las rutas y horarios, puede obtener información sobre el servicio de transporte y ruta fija llamando ORT en (479) 756-5901 o sitio web de visita ORT: www.ozark.org.

Con relación a la causa o motivo que originó el incendio en los galpones de autobuses, al momento de la redacción de esta nota, la corporación expresó que aún esperan los resultados de las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad de la región.