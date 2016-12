Sin pistas del paradero de madre e hija desaparecidas el 12 de noviembre

SPRINGDALE — Los investigadores dicen que tienen pocas pistas firmes sobre el paradero de una mujer y su pequeña hija noroeste de Arkansas cuyo paradero se desconoce desde hace más de mes y medio después de su desaparición.

“No hay una sola pieza de la información”, ha señalado en una dirección sobre otra para encontrar Carol Davidson, 35, y a Rosemarry de 22 meses de edad, de acuerdo con un comunicado de prensa de Siloam Springs acerca de la investigación hace casi dos semanas.

No hay información adicional se desde entonces, y un capitán de la policía de la ciudad no volvió a responder los mensajes telefónicos de la semana pasada solicitando información en relación al caso.

“Ellos simplemente continúan siguiendo a clientes potenciales,” dijo la portavoz de la ciudad Holanda Hayden a principios de este mes, en referencia al grupo de trabajo de la ciudad y trabajar el caso, ya que las búsquedas realizadas con el FBI y otras agencias se detuvieron a finales de noviembre.

La oficina del FBI en Little Rock refirió las preguntas a la policía Siloam OVERSET FOLLOWS: Springs.

Davidson y su hija están desaparecidas desde el fin de semana del Día de los Veteranos, cuando fueron vistas por última vez en un parque de vehículos de recreo Siloam Springs.

La camioneta de Davidson, una camioneta Dodge Caravan del 1999, fue encontrada unos días más tarde alrededor de Lookout Tower Road, un tramo aislado que se ejecuta a través de la sección de Lago Wedington del bosque nacional de Ozark.

Una botella de bebé, una bolsa de pañales, una caja de recuerdos, documentos y ropa para las dos personas estaban en el interior, según la policía.

Davidson días antes había ido a un parque de estado de Oklahoma para las vacaciones, dijeron los investigadores.

Hayden dijo que no está claro por qué Davidson estaba en Lookout Tower Road.

Terri Russo, la hermana de Davidson y un agente de bienes raíces, dijo que la familia estaba convencida de que alguien forzado u obligado a salir de Davidson, aunque los investigadores no han anunciado nada por el estilo.

Luchó contra las lágrimas mientras hablaba a un grupo de unas 70 personas que permanecían con velas en una vigilia y oración a pesar de las temperaturas de congelación en el estadio de béisbol Arvest el 14 de diciembre.

“Y pensar que ella podría alejarse de la cantidad de amor que le dimos, sólo me desconcierta. No tiene ningún sentido “, dijo Russo, señalando el apoyo de su hermana necesita y se recibe de amigos y familiares. “Ella no hizo esto voluntariamente”.

Russo anunció el jueves en Facebook el inicio de una campaña GoFundMe y daría a varios miles de dólares a todo el que quiera traer a casa antes de Navidad.

“No puedo (soportar) la idea de ver a mi familia y con el corazón roto en llanto en Navidad”, escribió. “Por favor, tenga piedad de nuestra familia y dejar que nuestras niñas regresen a casa.”

Russo no respondió varios mensajes durante las últimas semanas para hablar acerca de la personalidad y las circunstancias de su hermana.

La madre de Davidson no respondió a un mensaje, y un número de teléfono que aparece bajo su nombre había sido desconectado. Los intentos para encontrar información de contacto para el padre de Rosemarry, Michael Reed, no tuvieron éxito.

Documentos de la corte de circuito del Condado de Washington muestran trozos de vida relativamente turbulento de Davidson en la última década más o menos.

Fue condenada a tres años de libertad condicional por posesión de drogas en 2004, por ejemplo. Dos años más tarde, el tribunal dio la custodia de una de sus hijas a su madre, gobernando Davidson no estaba en condiciones debido al consumo de metanfetamina.

Reed demandó Davidson a finales de 2015 para la custodia de Rosemarry, afirma Davidson era una abusadora habitual de alcohol y vivió con él hasta su reciente arresto por delito grave de agresión doméstica en presencia de un niño.

Ella se declaró culpable después de la carga fue degradada a un delito menor y recibió un año de libertad condicional.

Russo describió Davidson tan divertido y caliente en una serie de mensajes de Facebook desde la desaparición. A menudo se comparte información sobre otros casos de personas desaparecidas y reza por su hermana y el retorno de la sobrina.

La última vez que Russo fue con su hermana, que estaba ayudando Davidson prepararse para una fecha, Russo escribió, ocasionalmente mencionar el apoyo financiero y moral del resto de la familia dio Davidson.

“Este comportamiento no es como mi hermana mientras ella dependía de su familia sobre una base diaria, por lo que sabemos que está en necesidad de ayuda donde ella y el bebé son,” Russo escribió 17 de Nov.

Otros tres hijos de Davidson y el resto de la familia han sido perturbado en su ausencia, dijo Russo. El 9 de diciembre, escribió que su padre fue al hospital debido a la tensión y la preocupación.