Enero de 2018 abrirá las puertas el Hospital de niños en Springdale

Karen Pérez/La Prensa Libre

SPRINGDALE — El hospital de niños del noroeste de Arkansas ya tiene fecha de apertura, enero de 2018 sería el tiempo para abrir las puertas del recinto hospitalario que estima reciba unos 200 mil niños al año, provenientes del noroeste del estado, River Valley y estados vecinos.

De acuerdo a la información suministrada por la jefe del departamento de desarrollo de la fundación Hospital de niños en Arkansas, Vanessa Delgadillo, la demanda por las atenciones médicas hacia los infantes del noroeste de la región llevó a que el hospital abriera sus puertas en la zona de Lowell atendiendo tan sólo en el 2015 alrededor de 21, 668 mil consultas ambulatorias para niños de los condados del noroeste, y mas de 48,490 mil visitas a la unidad médica en Litlle Rock. “El número de visitas ha en los últimos años ha crecido en más de un 200 por ciento, sabemos que la estructura no abarca las necesidades y demanda de los niños del noroeste del estado”. Apuntó Delgadillo.

Estos números, hicieron que los trabajos que ya se adelantaban años atrás para construcción de un hospital más grande, cómodo y con mejores opciones para los necesitados tuvieran fecha de culminación. Ubicado en la ciudad de Springdale, el Hospital de Niños en el noroeste de Arkansas abarcará un área de emergencia, hospitalización, especialistas en diferentes ramas de la medicina incluyendo sala de quemaduras tanto para niños como adultos. “Alrededor de 200 mil niños podrán ser atendidos por cada año, estamos ubicados en la mitad de la ciudad de Springdale, con la intención que cualquier persona ubicada en el rango de área no tarde más de 30 minutos en llegar.

El hospital de niños del noroeste de Arkansas, también está enfocado en atender las necesidades de la comunidad hispana y marshalies, conscientes de cada tratamiento que requiere la comunidad, además de contar con personal bilingüe que ayude en las traducciones. “Sabemos que cada población trae su registro médico, sus propios genes como nuestro cuerpo corre, entonces estamos tratando de abarcar todos los puntos para atender a todos los niños del área.

El funcionamiento del recinto tiene un gran costo, tan sólo en Little Rock se maneja un presupuesto de un millón de dólares por día, por lo que ya toman la ventaja con organizaciones que contribuyen con donaciones, de personas con el corazón dispuesto a brindar su aporte, además de la ayuda de la comunidad. Sin embargo, Delgadillo resaltó que “nunca se le pide dar cuenta de su estatus legal, o si cuenta con seguro médico”, debido a que la atención es para todos sin distinción alguna.

Un poco de historia

La historia del hospital de niños habla de un orfanato que creció en la ciudad de Little Rock, de niños que no tenían hogar y su salud no era la mejor, luego en 1982, unos de los especialistas cardiólogo realizó una operación a un bebé de tan sólo dos semanas de nacido Charles Georges, llegando al 2005 el agradecimiento de los padres de quien ahora se convirtió en un hombre de familia, llevó a sus padres a otorgarle a la fundación Hospital de niños de Arkansas el terreno para la construcción del recinto médico en Springdale, la hija del doctor quien operó al niño Charles Georges, se puso en contacto con la familia Georges y allí concretaron el inicio de los trabajos de construcción del hospital.

Durante los próximos meses la fundación estará ofreciendo diversas actividades para recaudar fondos, además de dar a conocer el adelanto de los trabajos que se ejecutan para que la obra termine en la fecha prevista.