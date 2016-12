¿Qué se puede hacer para proteger a las comunidades inmigrantes?

Jensser Morales/La Prensa Libre

SPRINGDALE — A través de una nota de prensa, la organización ‘Arkansas United Community Coalition’ informó a los residentes de Arkansas, en especial las áreas central y el noroeste del estado natural, sobre los derechos que tienen los inmigrantes, esto a proposito de las presuntas acciones que ejecutará el presidente electo Donald Trump, una vez que ocupe el cargo como primer mandatario de la nación, el próximo 20 de enero de 2017.

En la misiva recomiendan a las comunidades inmigrantes de Arkansas a “tener cuidado con las estafas de inmigración y con los notarios”, exhortó a la colectividad a conseguir información y asistencia de un proveedor calificado de servicios migratorios.

Además agregaron que si se es “un residente permanente” y es elegible para la naturalización, pueden solicitar la ciudadanía, si tiene peticiones familiares pendientes, consulta primero con un consejero legal, recordaron que las tarifas para la naturalización aumentarán a partir del 23 de diciembre de 2016.

¿Qué pasa si tiene DACA?

Aunque el presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña que acabaría con DACA, hasta el momento no se está seguro si ocurrirá o no, ni cuando pueda ocurrir. Lo que si es un hecho es que DACA está vigente por lo menos hasta el 20 de enero.

Debe conseguir consejos de un proveedor de servicios legales inmediatamente si está considerando una nueva solicitud de DACA, si necesita renovar, se recomienda hacerlo antes del 20 de enero.

Si tiene en planes viajar fuera de los EE.UU con una aprobación de ‘Perdón Avanzado’ (permiso de viaje), asegurese de regresar antes del 20 de enero de 2017.

¿Qué hacer si te encuentras con los agentes de inmigración?

Según las recomendaciones ofrecidas por ‘Arkansas United Community Coalition’, no le abra la puerta a ningún policía o agente a no ser que tenga un documento legal con tu nombre, pídeles que se lo pasen por debajo de la puerta antes de abrir. Dile a tus hijos que no abran la puerta.

Otra de las recomendaciones es permanecer en silencio, no tienes que contestar a ninguna pregunta, nor firmes nada y exige hablar con un abogado o un representante legal. Si no eres arrestado te puedes ir tranquilamente, además tienes derecho a un abogado si eres arrestado.

Tienes derecho a un abogado o que el oficial contacte uno por usted. Momorice su número de ‘Green Card’ y déselo a su familia para que lo localicen fácilmente.

‘Arkansas United Community Coalition’ tienen centros de ayuda en Springdale, Jonesboro, Fort Smith, Monticello, Little Rock, DeQueen y McGehee.

Todas las semanas la organización tiene ‘Clinicas legales’, para mayor información puede comunicarse al 479-763-2822 y a través del portal web www.arkansascoalition.org.