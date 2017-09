Investigan cómo fue carbonizado cuerpo en automóvil afuera de bar

Informe de personal

FAYETTEVILLE — La policía sigue investigando el caso de un cadáver que fue encontrado en un coche muy quemado afuera de un bar deportivo la semana pasada.

El sargento Craig Stout, portavoz de la Policía de Fayetteville, dijo que el cuerpo fue quemado más allá del reconocimiento y la policía está a la espera de un resultado de la autopsia del Laboratorio Criminal del Estado en Little Rock, lo cual proveería una identificación positiva y la causa de la muerte.

“Hasta que tengamos algo del laboratorio criminalístico, no podemos comentar”, señaló Stout.

La policía y los bomberos de Fayetteville fueron alertados sobre un coche en llamas en el estacionamiento del bar On the Mark Sports Bar and Grill, situado al 2588 N. Gregg Ave., Fayetteville, a las 3 a.m. del lunes, 3 de agosto.

El cuerpo del hombre fue encontrado después de que el fuego fuera apagado.

Stout indicó que la policía tiene una idea sobre quién es el hombre, pero requieren más información del laboratorio de criminalística.

Necesitan una causa oficial de la muerte y quieren saber si hubo juego sucio, subrayó el sargento, añadiendo que la policía también quiere saber si el hombre estaba vivo o muerto cuando comenzó el incendio.

El jefe de bomberos también está investigando la causa del incendio.