Clínica dental llena el vacío

ROGERS — El dolor impulsa la necesidad para atención dental, especialmente para la gente no asegurada.

Debbie Rambo, directora ejecutiva del Centro Comunitario Samaritano, espera aliviar tal dolor mediante la adición de personal a lo que fue una operación de puros voluntarios y al extender las horas de odontología en la Clínica Samaritana de Salud.

Un paciente con una muela infectada visitó la clínica la semana pasada para que pudiera ser extraída. El hombre le dijo a Jill Self-Pike, dentista residente de la clínica, que su esposa lo encontró desmayado en el suelo por el dolor y lo llevó a la sala de emergencias.

Los antibióticos prescritos en la sala de emergencia le ayudarán, pero sólo temporalmente, señaló Self-Pike.

“La infección se disminuye, pero los malos dientes siguen allí”, explicó.

Alivio del dolor dental está todavía fuera del alcance de muchos en el Noroeste de Arkansas.

Self-Pike empezó a trabajar en enero como la dentista residente en la Clínica Samaritana, la cual estará abierta tres días a la semana. Las horas de la clínica en la noche con dentistas voluntarios permanecerán, pero Self-Pike dijo que horarios diurnos regulares permitirán al personal arreglar los dientes problemáticos en lugar de extraerlos después de que el dolor se vuelva demasiado.

Recientes donaciones corporativas y familiares de $216,365 pagarán por la expansión de la clínica durante tres años.

La clínica, en el 1211 W. Hudson Rd., sirve a los discapacitados, los desempleados, los adultos mayores, los jóvenes que no pueden pagar un seguro dental o cuidado y los trabajadores pobres, dijeron Self-Pike y Rambo.

La gente necesita un lugar para vivir, comida en la mesa y la gasolina en el coche para que puedan ir a trabajar, dijo Amy Gephart, coordinadora de la clínica, pero “los dientes simplemente no se consideran la principal prioridad”, lamentó.

Pero, advierte Rambo, la salud dental afecta a la salud general.

Rambo dijo que le gustaría ver a la operación de expansión de dos habitaciones y agregar personal y equipo. Casi el 85% de los 674 pacientes que llegaron a la clínica en 2013 tenía dientes malos. Los clientes llaman el primer lunes de cada mes para hacer citas en la clínica gratuita. Una lista de espera será generada según los clientes que necesitan rellenos y chequeos.

La clínica sólo examina a pacientes adultos que no tienen seguro dental. Dado que la atención dental no se incluye con la mayoría de seguros, puede ser considerada un lujo, dijo Rambo.

“Es horrible no tener los medios para ir al dentista y recibir ayuda”, dijo Self-Pike.

Inscripción al seguro de salud puede incrementar en Arkansas, pero eso no necesariamente significa que las familias tengan seguro dental, puntualizó Anna Strong, directora de políticas de salud para la organización Arkansas Advocates for Families and Children.

La Ley de Salud Asequible se abre la puerta a los planes más asequibles y requiere que la atención odontológica sea incluida en los planes para los niños, pero la ley no requiere a los adultos comprar seguro dental, ni ofrece subsidios para la salud dental.

Muchos niños están cubiertos por ARKids, pero no todos. Cinco años de residencia da cobertura a las familias de inmigrantes, pero las familias migrantes, incluyendo la población Marshallese, no califican para ARKids a pesar de ser residentes legales del estado. Aún así, pueden adquirir un seguro, pero no hay reembolsos para tales familias.

Otros programas tratan de llenar el vació donde termina el seguro, como la clínica móvil de Ronald McDonald, Altrusa International de Rogers, y Arkansas Mission of Mercy, una organización patrocinada por la Asociación Dental del Estado de Arkansas.

Clínica de dos días

Arkansas Mission of Mercy ofrecerá una clínica de dos días del 16 al 17 de mayo en el Centro de Convenciones del Noroeste de Arkansas en Springdale. Las puertas abren a las 6 a.m. las dos mañanas. La organización proporcionará atención dental gratuita por orden de llegada con dentistas voluntarios.