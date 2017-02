Manejar sin licencia puede terminar en pesadilla

Eran las 2 p.m. de un domingo cuando un joven mexicano manejaba su auto con cuatro amigos. Sería el inicio de un mal sueño.

En el centro de Springdale él se pasó un alto, la policía lo detuvo y descubrió que no tenía licencia de manejo, sólo la matrícula consular mexicana. Recibió una cita para ir a la corte.

Trató de pagar la multa antes de ir a la corte pero le dijeron que el juez ahora quería ver a todos los detenidos.

Como no tenía dinero fue a la corte sin abogado. El juez le condenó a pagar $410 más dos días de cárcel.

“No tenía miedo porque yo no debo nada”, dijo, pero en la cárcel “me vio el de migración y me pidió mi dirección en México y el nombre de los padres”. Ya no pudo dormir del nerviosismo.

Al cabo de dos días los agentes llegaron para llevárselo encadenado. El joven lo único que sabía es que no tenía que firmar nada.

En caso de cita ante el juez por manejar sin licencia “la primera cosa que hay que hacer es declararse ‘not guilty’”, dijo la abogada Rachel Bush. Luego hay que negociar con el fiscal y “en este caso hay diferencias de un condado a otro”, agregó.

Bush agregó que en el condado de Washington después de abril del 2011 las personas arrestadas por manejar sin licencia por segunda vez “es poco probable que se vayan sin pasar un tiempo en la cárcel”.

Sin embargo, si la persona arrestada no tiene más que una falta “hay cosas que se pueden arreglar con el fiscal”, dijo Bush. Ella dijo que se puede negociar no ir a la cárcel pero tener un monitor electrónico en el tobillo. Otra alternativa es hacer servicio comunitario.

Lo principal es evitar ir a la cárcel donde pueden llegar los agentes de migración, dijo Bush.

“Hay formas de negociar”, dijo Bush. “Hable con el fiscal municipal de Springdale y vea si puede aceptar otro arreglo”.

Bush enfatizó que los detenidos por faltas de tránsito que no tengan documentos legales deben buscar un abogado que conozca de ley de migración y estados migratorios.

Así, Bush dijo que una persona detenida dos veces por manejar bajo la influencia de intoxicantes puede perder su Estado de Protección Temporal (TPS).

Ella dijo que en ciertos casos, como violencia doméstica, es mejor ir a la cárcel que tener un delito serio en los records.

Al joven mexicano la Migración le tomó huellas digitales. Recuerda que de las personas que fueron con él a uno lo dejaron ir porque estaba en el proceso de arreglar sus documentos. A otros se les revisaron sus antecedentes, vieron que no tenían delitos serios y los dejaron ir, incluyendo al joven mexicano.

“Otro aparentemente había entrado anteriormente luego de ser deportado”, recuerda, “él se quedó”.

El joven decidió pagar su multa y no volver a manejar.

“Ya vendí mi carrito rojo”, dijo.