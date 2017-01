En busca del abogado perfecto: Abogados de Inmigración

Buscar el abogado perfecto puede ser una tarea muy difícil, especialmente porque las leyes en América Latina son tan distintas a las de los Estados Unidos.

Para empezar, sólo un abogado o un representante acreditado con licencia para ejercer el derecho en los Estados Unidos está autorizado y calificado para asistirlo en su caso de inmigración. A diferencia de los consejeros y notarios públicos, los abogados han recibido formación y capacitación especializada antes de obtener su licencia para ejercer y representar clientes.

De acuerdo con la abogada de inmigración Alene Bryson, el primer paso es pedir referencias a sus amigos, familiares y conocidos que hayan usado un abogado de inmigración. “Ellos pueden compartir cómo fue su experiencia de principio a fin y esto le puede ayudar a decidir si el abogado que ellos usaron le conviene o no”, dijo Bryson.

Si no tiene alguien que le recomiende un abogado y necesita ayuda para encontrar uno, llame gratis a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración al 1 (800) 954-0254 ó visite su página de internet: http://aila.org/ y haga ‘’click’’ en “FindALawyer.”

Una vez que haya encontrado un abogado de inmigración, asegúrese que este no tenga demandas legales en su contra. Luego pida una cita para exponerle su caso. “Lo más seguro es que tenga que pagar por la consulta”, dijo Bryson. Los abogados esperan ser remunerados por el tiempo que les lleva investigar, leer y preparar documentos, hacer llamadas telefónicas, visitas, etc. Si después de consultar a su abogado no siente confianza, consulte con otros hasta que encuentre al apropiado.

“Por lo general las leyes de inmigración tienen un impacto muy grande en la vida de un cliente. Un caso de inmigración que no sea manejado correctamente puede arruinar el futuro de una persona y su familia”, dijo Bryson.

Además de los abogados, existen los representantes acreditados. Estos trabajan en una comunidad u organización religiosa sin fines de lucro que ha sido reconocida por tener la capacidad y la preparación para ayudar a las personas con sus asuntos de inmigración. Usted puede encontrar una lista de representantes acreditados en www.usdoj.gov/eoir/statspub/raroster.htm. En el Noroeste de Arkansas está el servicio de Caridades Católicas ubicados en la 2022 W. Sunset Ave. en Springdale cuyo teléfono es (479) 927-3282.

Tenga en cuenta que en el 2007 hubo un caso muy grave de fraude en el noroeste de Arkansas. La Oficina del Procurador General emitió un comunicado de prensa en el que advertía de los notarios que ofrecen asesoramiento jurídico pagado sobre temas como impuestos e inmigración. De acuerdo con el comunicado “el problema es que no son abogados y no pueden dar asesoramiento jurídico. Estos notarios se aprovechan de la traducción literal de ‘notario público’ o ‘notary public’. En América Latina ‘notarios’ se refiere a los miembros de la comunidad legal que poseen entrenamiento especializado similar a los abogados en varias áreas de la ley. No hay tal equivalente en los Estados Unidos”.

El gobierno no ofrece abogados gratis para casos de inmigración. Usted debe contratar su propio abogado o hacer su propia defensa. Algunas personas cumplen con los requisitos para recibir ayuda de alguna organización sin fines de lucro y acreditada por una cuota muy baja o gratis. Incluso en algunas zonas lo pueden referir a algún abogado “pro bono” (gratis).

Para mayor información sobre ayuda a bajo costo o probono, visite www.usdj.gov/eoir/probono/probono.htm.

¡Que no lo engañen!

• Si alguien le habla de alguna ley secreta, dice tener conexiones o influencias especiales en alguna de las agencias del gobierno, no le crea.

• No le pague a nadie por recomendarlo a un abogado.

• Aléjese si el abogado no tiene licencia profesional.

• Nunca firme una solicitud que contiene información falsa y evite firmar formas en blanco. Si se ve obligado a firmar un formulario en blanco, asegúrese de recibir una copia cuando haya sido completada y revísela antes de que sea registrada frente a las autoridades.

• Siempre que presente cualquier cosa referente a su caso guarde una prueba de su registro, una copia o un recibo.

• Insista en que le den un contrato por escrito que detalle todo honorario y todo gasto. Asegúrese de que le den un recibo, especialmente si paga en efectivo. Si los términos del contrato cambian, pida que le den una explicación por escrito.

• No permita que nadie le “busque” un patrocinador o un esposo/a para conseguirle una tarjeta verde. Es ilegal.

Fuente: www.aila.org

Si siente que ha sido engañado por un notario usted puede hablar en español con la investigadora Mariel Henderson, de la Oficina del Procurador de Arkansas, al (501) 683-3130.