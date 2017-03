Agencias de empleo ofrecen ayuda laboral

El nivel de desempleo en los Estados Unidos es de 9.5 por ciento, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Es el índice más alto en los últimos 20 años.

Buscar trabajo puede resultar una labor ardua y lenta. Afortunadamente en el Noroeste de Arkansas hay cerca de 37 agencias de empleo. Estas agencias ubican personal en áreas de servicios generales, maquinaria pesada y empresas de transportes, al igual que en cargos ejecutivos para ingenieros, abogados y otros profesionales con posgrados y maestrías. Los empleos pueden ser temporales, de medio tiempo o de tiempo completo.

De acuerdo con Juan Castillo, especialista en contratación de personal de la agencia Worksource, todos los días llegan personas buscando oportunidades de trabajo que ofrezcan salario justo y posibilidad de progresar dentro de la empresa.

“Lo más importante es que la persona interesada tenga muchas ganas de trabajar, sea mayor de edad, tenga un récord criminal limpio y domine un nivel básico del idioma inglés”, dijo Castillo. Este último requisito es fundamental, ya que según Castillo el 95 por ciento de los supervisores directos en la mayoría de las empresas son estadounidenses que sólo hablan inglés y es muy importante poder comunicarse con ellos.

Castillo, mexicano de San Luis Potosí, estudió recursos humanos y se especializó en contratación de personal en su país. Hace 10 años vive en los Estados Unidos, de los cuales tres han sido en Arkansas. “Yo llegué a este país y tuve que empezar desde abajo. Con mucho esfuerzo y dedicación he llegado a donde estoy y por eso creo que si uno le echa ganas puede llegar lejos”, aseguró.

Para Castillo es muy importante “reforzar la credibilidad en los hispanos, demostrar que somos gente de bien que puede ocupar cargos altos en las empresas y no sólo limitarse a realizar trabajos forzados, limpiando casas o empacando alimentos”.

Castillo además agregó que hablar inglés es muy importante a la hora de buscar trabajo. “Los hispanos llegan aquí y se mantienen en una burbuja y sólo van a tiendas donde les hablen español, no sé si por flojera o miedo, pero se reusan a aprender el inglés y esto limita mucho sus posibilidades de progresar”, dijo.

Las personas que están buscando trabajo puede presentarse en persona a las agencias de empleo. Allí lo atenderán sin ningún costo, pero debe tener en cuenta que ir a la agencia no garantiza encontrar trabajo. “Lo primero que deben hacer es llenar una aplicación. Luego les hacemos una entrevista. Después confirmamos que no tengan récord criminal y verificamos sus referencias. De acuerdo con su perfil buscamos una posición adecuada y si la hay, les ofrecemos trabajo”, dijo Castillo.