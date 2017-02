Claudia Angélica, la nueva voz de la noche

Se llama Claudia Angélica López. Es de Guadalajara. Está enamorada de las palabras y la musica y ella tomará el turno de las noches en Radio La Zeta, el que una vez tuvo Silvana “La Piba” Pagliuca.

López quiso estar en la radio desde que tiene uso de razón, dijo. Lo consiguió a los quince años de edad aunque en su adolescencia le gustaban los deportes “más que la televisión”. Ella practicó baloncesto e hizo clavados en piscinas hasta que se lastimó los meniscos, el cartílago de forma semilunar, de menguante espesor, que sirve para que los huesos de las rodillas jueguen entre ellos.

“Yo era hiperactiva”, dijo. Era la tremenda de la casa, agregó.

Su hermana mayor es médico y su hermano es periodista en la ciudad de México. Su madre, Luz María Martínez, es maestra y trabajadora social. Su padre, Enrique López Gutiérrez, es comerciante infatigable, dijo.

De niña se inventaba programas de radio con su hermano. En la preparatoria (equivalente a bachillerato en otros países de habla hispana) participó en el laboratorio de radio y “un maestro me dijo que tenía una voz ‘padre’, y me lo creí”, recuerda.

Su madre llevó a la joven de quince años a un sindicato de radio y salieron con una carta del encargado para hacer prácticas en una emisora, cubriendo los permisos de los empleados.

Así comenzó a trabajar en una radio después de la escuela, de 6 a 12 p.m. dijo, llegando a la casa a la 1 de la mañana. Cuatro meses después su jefe le propuso realizar un programa de “rock en tu idioma”.

“Me lo dijo un lunes a las 6, ‘entras a la cabina a las 7’. ‘¡Momento!’, dije yo”, recuerda.

Entró a la cabina muy nerviosa. Ahora, 20 años después, dice que los nervios aún la oprimen cada vez que tiene un micrófono.

“El día en que se me quiten los nervios es que ya no lo hago por pasión”, dijo.

DE ROCK EN ROCK

En el programa de aquella adolescente se ponía el rock en español de finales de los años ochenta: Gustavo Cerati, Soda Stereo, Radio Futura, Enanos Verdes, La Unión.

Así pasó la adolescencia, llegó a los 18 años, y a esa edad se casó. Cinco meses después estaba divorciada.

Se fue a vivir a Puerto Vallarta, en las costas de Jalisco, que “es como Guadalajara en traje de baño”, dijo. A los 19 años se fue a Denver, Colorado y regresó a Guadalajara a completar su carrera.

La radiofonía siempre la ha acompañado. López creó una estación de radio dándole personalidad y le escogió sus locutores. Ella ha vivido en Aguascalientes, Monterrey y Xalapa, siempre de la radio. Ha viajado por Europa, Colombia y Cuba.

Estaba en Guadalajara, estudiando psicología y dando clases, cuando se enteró por la red social Facebook que había una plaza abierta en radio La Zeta, en el Noroeste de Arkansas.

Arkansas.

“A mí se me hizo que era un lugar muy tranquilo”, dijo. Ya sabía de las polleras, pero lo primero que imaginé fue la tranquilidad. En Guadalajara hay mucho acelere, mucho nerviosismo colectivo”, dijo.

Eddie Vega, gerente de Radio La Zeta, había estado buscando al reemplazo de la Piba en México, mediante la Sociedad de Locutores y por anuncios en Internet, dijo.

“Recibí 40 aplicaciones”, dijo.

Uno de ellas era la de López. “Le mandé un currículo y un demo de cabina”, dijo ella, “al otro día me contestó diciendo que había enviado el de alguien más. Entonces le mandé uno que estaba actualizado”.

Poco después recibió una llamada telefónica.

López fue la electa porque “yo creo que ella queda perfecta en lo que vamos a hacer, algo como lo que hicimos con Piba, enfocados en la misma audiencia”, dijo Vega.

López llegó el lunes 10 de enero y trae ideas.

“Voy a meter un programa de poesía que se llamará Luna”, dijo, en la que se leerá poesía de clásicos como el uruguayo Mario Benedetti, el chileno Pablo Neruda, y el mexicano Jaime Sabines, así como de las personas que escriben poesía en español en el Noroeste de Arkansas.

“Me los escriben y yo les doy voz”, dijo, “y le ponemos una canción que tenga que ver con nuestro sentir”.

Ella quiere poner música contemporánea en español como Silvio Rodríguez, los Fabulosos Cadillacs, y Andrés Calamaro, dijo.

En su turno, que comienza a las cinco de la tarde, dijo que comentará las noticias, se escuchará música del recuerdo y de todo lo que pida el público, habrá teléfono abierto y, claro, poesía.