Mujeres en Acción ofrece clases de costura en español

Una hace una blusa, otra una falda, una muñeca o un osito de peluche. Ellas hablan, todas en español, mientras aprenden a coser. Ríen con frecuencia. Sus hijos pequeños están en el salón, y hablan entre ellos, en inglés.

Ellas son las Mujeres en Acción y toman clases de costura en las mañanas de cada sábado en el Jones Center de Springdale. La instructora es Marjorie Williams, de Costa Rica, quien les enseña a hacer pantuflas, gorros y piyamas aparte de ropa.

Las clases comenzaron a ofrecerse en Siloam Spring y luego se trasladaron al Jones Center de Springdale, dijo Williams.

Las razones para tomar las clases son numerosas.

“Este trabajo nos puede ayudar a salir adelante”, dijo la alumna María C. García.

Olga Rua, otra alumna, dijo que aprender a coser le ayuda a ser independiente “y no depender de nadie. Yo manejo mi trabajo y yo soy mi propio jefe”, dijo.

Otras lo hacen por el placer de crear.

“Siempre me encantó coser desde que yo era pequeña”, dijo Rosalba Hernández.

Williams se acomoda a la capacidad y aspiraciones de sus estudiantes.

“Enseño por proyectos. Cada mes pongo un proyecto, desde el más pequeño al más grande”, dijo, agregando que enseña a coser a mano y a máquina.

“A medida que aprendes aparecen nuevas ideas”, dijo la alumna Maribel Vázquez.

Sin embargo, para ellas la convivencia es igualmente importante.

“Dejamos los problemas en la casa, aquí se nos olvidan los problemas”, dijo García.

“Se admiten hombres”, agregó Williams.

¿Dónde preguntar?

La inscripción para la próxima clase será el sábado 29 de enero en el Salón 217 del Jones Center. Se pueden hacer preguntas hablando en español al (479) 372-3977 con Marjorie Williams